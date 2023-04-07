'Pahalılık Erdoğan sayesinde' etiketlerinin tasarımcısı Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.



Sabah saatlerinde gözaltına alınan Akkoyun, adliyeye sevk edilmiş, öğle saatlerinde ise serbest bırakılma kararı çıkmıştı.



Akkoyun’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltilmişti.



Cumhuriyet’te yer alan bilgiye göre, genç tasarımcıya adli kontrol şartı veya yurt dışı yasağı uygulanmadı.











İLGİLİ HABERLER