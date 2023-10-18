Mahir ne demek? Mahir isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Mahir de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Mahir ne demek? Mahir isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Mahir ne demek? Mahir isminin anlamı nedir?

Mahir adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mahir isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mahir ne demek? Mahir isminin anlamı nedir?

MAHİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mahir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Becerikli, yetenekli.

- Uzman, işini iyi bilen, usta.

MAHİR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mahir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mahir adını koymak caizdir.

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