Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor

İBB'ye yapılan operasyonda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor.

SAĞLIK SORUNLARI İLE GÜNDEME GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

HER DAKİKA RİSK İÇERİYOR

Polat'ın avukatı dün Erkam Erdem de kaybedecek zamanın kalmadığını açıklayarak durumun ciddiyetini kamuoyuna paylaşmıştı. Polat'ın sağlık durumunun cezaevi şartlarına müsait olmadığına ifade eden Avukat Erkam Erdem, "Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor" demişti.

SEVK İŞLEMİ BAŞLATILDI

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemi başlatıldı.