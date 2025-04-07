Mahir Polat hakkında flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti

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Mahir Polat hakkında flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti

Cezaevinde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Saat 11.00 sıralarında heyet karşısına çıkan Polat’ın kontrolleri yaklaşık bir saat sürdü. Polat, işlemlerinden sonra yeniden Silivri Cezaevine gönderildi.

"GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından Polat ile görüşmesini şu sözlerle paylaştı,

"Mahir Bey'in bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi.

Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

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