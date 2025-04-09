Mahir Polat hakkında karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat hakkında karar verildi

Son dakika... İBB’ye yönelik açılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve sağlık durumu nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılan Mahir Polat hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verilmişti. 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Polat, sağlık problemleri nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırıldı.

DÖRT KEZ ANJİYO GEÇİRDİ

İki damarındaki tıkanıklık nedeniyle dört kez anjiyo geçiren Polat'ta toplam altı stent bulunuyordu.

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bir önceki gün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Mahir Polat'a yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliye ilişkin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu duyurdu.

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