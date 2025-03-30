Mahir Polat hakkında yeni gelişme! Anjiyo olmuştu

İmamoğlu operasyonunda şafak baskınıyla gözaltına alınan, ağır sağlık sorunlarına rağmen tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün gece sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tansiyonu düşürülemeyen ve Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, ilk müdahalenin ardından sabah anjiyoya alındı.

Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu anlattı.

HASTANEDEN SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLECEK

Polat'ın durumunun iyiye gittiğini ve sabah taburcu olmasının beklendiğini söyleyen Erdem, Polat'ın yeniden Silivri'ye götürüleceğini söyledi.

GÖZLER HEYET RAPORUNDA

Polat'ın sağlık gerekçesiyle tahliyesi için kararı doktorlardan oluşan bir kurul verecek. Polat hakkındaki heyet görüşü "Cezaevinde kalamaz" şeklinde olursa Polat'ın tahliye edileceğini söyledi.

Erdem soruşturma savcısının bu konu için cezaevine yazı gönderdiğini ve karar için de heyet görüşünü beklediğini söyledi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin yaşadığı sağlık sorununu da Halk TV yayınına bağlanarak anlatmıştı. Erdem şunları söylemişti:

“Gözaltından itibaren bu yüksek tansiyon belirtileri vardı, orada birtakım ilaçlarla durumu toparlamaya çalışıyorduk. Tabii böyle çok yüksek tansiyon gözaltı sürecinde ve onunla bağlantılı göğüs ağrısı sözlü olarak konuştuğumuz ancak hastaneye sevkini gündeme getirme mahiyeti olmamıştı.

“Çarşamba günü ilk kez 16’ya 11 yüksek tansiyon ve göğüs ağrısıyla hastaneye sevke edildi. Hastanedeki kontrolünde, akut duruma müdahalenin ardından yeniden koğuşuna alınmıştı, cezaevine geri getirilmişti. Biz de bunun üzerine savcılıktan, bu durumu da belirterek hem tutukluluğa itirazda bulunduk hem de savcılığın tam teşekküllü bir hastaneye, cezaevinde bulunup bulunamayacağına dair sevkini de talep etmiştik.

“Savcılık bunu cuma günü itibarıyla kabul etmişti fakat bu sevk henüz gerçekleşmeden çünkü bizim burada bulunma nedenimiz dün gece gerçekleşen akut durum. Burası zaten tam teşekküllü bir hastane değil.

“Mahir Bey’in de en başından beri ifade ettiği, biz kollukta da, savcılıkta da belirttik, sulh ceza hakimliğinde de belirttik Mahir Bey’in sağlık durumuyla alakalı. Yani dosyanın içeriği itibariyle zaten tutuklamayı gerektirir bir durum yok ama ondan bağımsız olarak özellikle tutukluluğa sevkinin sonrasında mahkeme bir değerlendirme yapacaksa adli kontrol şeklinde olması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı ve “Ama o zaman itibar görmemişti. Bugün, bu hafta içinde 2 kez gördük ki Mahir Bey’in sağlık durumu bizim kağıt üzerinde ifade ettiğimiz bir şey değil. Ciddi bir gerçek.”