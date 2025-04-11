Mahir Polat hastanede! Ev hapsi kararı verilmişti...

İBB’ye yapılan operasyonda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, bir süredir rahatsızlığından dolayı gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde Polat için ev hapsi kararı verilmişti. 9 Nisan Çarşamba günü Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Polat, hastanedeki tedavisine başlandı

BirGün'ün haberine göre; Mahir Polat, bugün yapılacak ileri tetkikler kapsamında Medicana Ataşehir Hastanesi’ne geldi. Burada Polat’ın son tetkikleri yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu avukatı aracılığıyla paylaşılmıştı.

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kontroller sonrası 9 Nisan Çarşamba günü Silivri Cezaevi’nden ev hapsi kararı ile tahliye edilmişti.