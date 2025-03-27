Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

Son 4 yılda 3 kere anjiyo olan ve 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor
MEB duyurdu! Özel okullar yakın takibe alındı
MEB duyurdu! Özel okullar yakın takibe alındı
Bayramda kilo almamak için uzmanlardan 5 altın kural!
Bayramda kilo almamak için uzmanlardan 5 altın kural!
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Mourinho’dan Cenk Tosun kararı: Japonya’ya transferi son anda iptal olmuştu
Mourinho’dan Cenk Tosun kararı: Japonya’ya transferi son anda iptal olmuştu