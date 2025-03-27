27 Mart 2025 Perşembe
İstanbul
13°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
27 Mart 2025 / 10:38
Düzenleme:
27 Mart 2025 / 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
Son 4 yılda 3 kere anjiyo olan ve 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.
DETAYLAR GELİYOR...
Son Haberler
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor
MEB duyurdu! Özel okullar yakın takibe alındı
Bayramda kilo almamak için uzmanlardan 5 altın kural!
Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Mourinho’dan Cenk Tosun kararı: Japonya’ya transferi son anda iptal olmuştu
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
İpucu
Kültür Sanat
Siyaset
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi