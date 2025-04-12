Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti

‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alınıp 23 Mart tarihinde tutuklanan ve 9 Nisan’da sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi kararıyla tahliye olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın tedavisi devam ediyor.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde kontrolleri tamamlanan Polat’ın daha kapsamlı kontrolleri ise dün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

HASTANEDE YATIŞ KARARI

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, mevcut kronik rahatsızlıkları, cezaevi koşullarında yaşadığı sorunlar ve cezaevinde kendisine gerçekleştirilen müdahale sırasında kullanılan yoğun doz ilacın etkisiyle Polat’ın tedavisine bir süre hastanede devam edilmesine karar verildi. Polat, bu akşam yeniden Medicana Ataşehir Hastanesi’nde olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat 23 Mart’ta tutuklandı. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan ve çeşitli sağlık sorunlarına karşın tutuklanan Polat, tansiyon sorunu nedeniyle altı kere tansiyon sorunu yaşandı.

İki kere hastaneye kaldırılan Polat’a üç kez de cezaevinde müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede iki gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu ve anjiyo oldu. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Polat, 8 Nisan Salı günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, hortel takılarak cezaevine gönderildi.

9 Nisan Çarşamba günü yeniden tansiyon sorunu yaşayan Polat, Adli Tıp Kurumu’nun raporu beklenmeden, avukatlarının daha önce yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun savcılık tarafından kabul edilmesiyle ev hapsi cezasıyla aynı gün tahliye edildi.