﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo olacağını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Polat, "Anjiyo zamanımız geldi, Her şey yolunda giderse inşallah yarın akşam görüşmek üzere canlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo olacağını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Polat, "Anjiyo zamanımız geldi, Her şey yolunda giderse inşallah yarın akşam görüşmek üzere canlar" dedi.
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