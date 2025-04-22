Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutukluyken sağlık sorunlarının bulunması nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye yatırıldı.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve sürekli devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi’nde tedavi görecek.

9 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, hakkında verilen ev hapsi kararının ardından 9 Nisan Çarşamba günü tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından, Polat’ın kalp damar ve hipertansiyon tedavisi, daha önce tedavi gördüğü sağlık kurumlarında devam ediyordu.

14 Nisan’da kardiyoloji ve damar cerrahisinin duayen ismi Prof. Dr. Bingür Sönmez, Mahir Polat’ın hastaneye yatırılmasına karar vermişti. Polat, bu sabah tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ev hapsi süreci süren Polat’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.