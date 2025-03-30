Mahir Polat'ın avukatından sağlık durumuyla ilgili açıklama

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat'ın, doktorlar tarafından yapılan kontroller sonrasında anjiyo olacağı öğrenildi.

'UYKU APNESİ VE KLOSTROFOBİ SORUNU YAŞIYOR'

Avukat Erkam Erdem, "Dün akşam itibariyle buraya sevk edilmişti. Burada ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Önce bize acil anjiyo denilmişti, sonra tetkiklerin ardından değerlendirileceği söylendi. Şu an da heyetin tamamı burada, kendileri az önce anjiyo alma kararı aldıklarını bildirdiler. Anjiyonun sonucunu bekleyeceğiz. Tabi burada kardiyoloji yönünden bir değerlendirme yapıldı. Mahir beyin uyku apnesi sorunu da var. Klostrofobi sorunu da var. Dolayısıyla bunlar yönünden nasıl bir değerlendirme olacak o konuda henüz kardiyolojiden bir netice çıkmadığı için bilemiyoruz. Önce ona bakacağız, sonrasında da diğer alanlar bakımından bir ihtiyaç var mı? Yok mu? hekimlerin görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.