Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu soruşmasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi.

"ANJİYO KARARI ALMIŞ"

Avukat Erkam Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polat yüksek tansiyonu nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Tetkikleri yapılmasının ardından doktorlar anjiyo kararı almış. Bu sevk bizim doktor raporu talebimiz sonucu olmamıştır. Kritik bir müdahale söz konusu" dedi.