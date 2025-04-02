Mahir Polat'tan hapishaneden duygusal çağrı: 'Mektuplarınızı bekliyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat'tan hapishaneden duygusal çağrı: 'Mektuplarınızı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Cezaevi'nden mektup adresini paylaşarak sevenlerine seslendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Polat, geçtiğimiz günlerde anjiyo olmak üzere hastaneye sevk edilmiş, ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

"GÜÇ VEREN DOSTLARIMA TEŞEKKÜR"

Polat'ın resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Mektuplarınızı bekliyorum. Candan sevgilerimle..."

MEKTUP ADRESİ PAYLAŞILDI

Paylaşımda Polat'ın mektup alabileceği adres şu şekilde belirtildi:

"Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri 9 No'lu Cezaevi C Blok 53 Koğuş Silivri/İstanbul"

SAĞLIK DURUMU

Kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın cezaevinde bulunduğu sırada sağlık durumunun bozulması üzerine hastaneye sevk edildiği ve anjiyo olduğu öğrenilmişti. Tıbbi müdahalenin ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderilen Polat'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

Polat'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, destekçilerinden yoğun mesajlar gelmeye başladı. İBB çalışanları ve siyasi çevreler, Polat'ın sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

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