Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği

Hollanda'da mahkeme, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılacak yıllık uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararını hukuka uygun buldu. Böylece uçuşlar sınırlandırılmış oldu

Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği

Amsterdam Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin karbon salınımını ve gürültü kirliliğini azaltmak için Schiphol Havalimanı'ndan gelecek yıl yapılacak uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin kısıtlama kararına havalimanı ve hava yolları tarafından yapılan itiraz neticesinde ilk derece mahkemesince 5 Nisan 2023'te verilen yürütmeyi durdurma kararının da kaldırıldığı kaydedildi.

Hükümetin gürültü kirliliğine karşı aldığı kararı uzun süredir geciktirdiği anlatılan açıklamada, uçuş sayısını azaltma kararının AB hukukuna aykırı olmadığı ve kamu ile şirketler arasındaki menfaat dengesine de uygun olduğu vurgulandı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı, daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için 2025'ten itibaren 00.00-06.00 saatlerinde uçakların kalkışına ve 00.00-05.00 saatlerinde uçakların inişine izin verilmeyeceğini, özel jet ve çok gürültü çıkaran uçak modellerinin de kullanımının yasaklanacağını açıklamıştı.

schahahu.jpg

Öne Çıkanlar
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret Dünya
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi" Güncel
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi"
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza Yaşam
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza
Karayolları aracına otomobil çarptı Yaşam
Karayolları aracına otomobil çarptı
Halk otobüsü dere kenarına devrildi Yaşam
Halk otobüsü dere kenarına devrildi
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı