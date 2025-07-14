Mahkeme Mahmut Tanal hakkında karar verdi!

Olay, 3 yıl önce Metin Zakoğlu’nun evinde gerçekleşen bir tiyatro gösterisi sırasında yaşandı.

İddiaya göre, apartman yöneticisi olduğunu belirten bir kişi, “evde tiyatro yapılıyor” gerekçesiyle Zakoğlu’nun evine izinsiz girerek görüntü aldı ve bu görüntüleri başkalarıyla paylaştı. Zakoğlu’nun çıkmasını istemesine rağmen evden ayrılmayan yöneticiye, sanatçı ve olay sırasında evde bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.

Konu yargıya taşındı ve mahkeme, apartman yöneticisini hapis cezasıyla cezalandırdı.

'HANEME TECAVÜZ ETMEYE YELTENENLER CEZALANDIRILDI'

Metin Zakoğlu, kararı sosyal medya hesabından duyurarak şu açıklamayı yaptı:

“Üç yıl önce ‘evimde tiyatro yapıyorum’ diye evimi basan, bizi görüntülü aradığı kişilere gösteren ve çıkmasını ısrarla istediğimiz halde evden ayrılmayan bu kişi, bugün hapis cezasına çarptırıldı. Kendini apartman yöneticisi olarak tanıtıp ‘adaleti sağlamak için girdim’ diyen bu zihniyete hukuk acımadı. Bir daha haneme tecavüz etmeye yeltenenler, tiyatromu veya evimi basmaya kalkanlar, 15 yıla kadar yargılanabileceğini ve hapis cezası alabileceğini öğrenmiş oldu.”

'KİMSE HUKUKU KENDİ ELİYLE UYGULAYAMAZ'

Olayın ardından sosyal medyada bir kullanıcının sorusuna yanıt veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Metin Zakoğlu, evinde tiyatro yaparak sanatı yaşam alanına taşıyan bir sanatçı. Ancak oyun sırasında bina yöneticisi, elinde kamera ile izinsiz eve girerek ‘evde tiyatro yapamazsın’ diyerek baskın yaptı. Bu hukuk dışı müdahaleye, ‘Bu şekilde kayıt yapamazsınız’ diyerek tepki gösterdim. Konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine ve sanat özgürlüğüne yapılan bu saldırıya karşı Zakoğlu, hukuki şikayette bulundu. Bu olay, sanata, özel yaşama ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüktür. Kimse hukuku kendi eliyle uygulayamaz. Konut dokunulmazlığı Anayasa ile teminat altındadır. Sanat düşmanlığına ve özel hayat ihlallerine karşı susmayacağız. Sanat özgürdür, evlerimiz de!”