Mahkeme özel okullara 'dur' dedi. Zamda o oranı aşamayacaklar

Mahkeme karar verdi, özel okullar o zam oranını aşamayacaklar. Yüksek zammı mahkemeye taşıyan veli davayı kazandı. Mahkeme, öğrencinin kaydının yenilenmesine karar verdi.

Mahkeme özel okullara 'dur' dedi. Zamda o oranı aşamayacaklar

Antalya'da bir veli özel okul kayıt ücretine yapılan zammı yüksek buldu ve konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme de örnek bir karara imza attı.

Antalya özel bir kolej iki çocuğu olan bir veliden, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme için toplam 120 bin 620 lira istedi.

Veli, çocuklarının yeni eğitim-öğretim yılında da aynı okula devam etmeleri için 120 bin 620 liranın 38 bin 635 lirasını bir çocuğu, 34 bin 464 lirasını da diğer çocuğu için okula ödedi.

Ancak okul yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem için ücret artışı olarak belirlediği yüzde 65'lik sınırı aşarak, bir öğrenci için 106 bin, diğer öğrenci için 94 bin lira talep etti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ ARA KARAR ALDI

halktv'den Yurdagül Uygun'un haberine göre Veli de bu kararın hukuksuz olduğu gerekçesiyle Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Tüketici mahkemesi, öğrencinin eğitim hakkının sekteye uğramaması için üç gün içinde bir ara karar aldı.

Mahkeme kararında, ücretlerin yönetmelikle belirleneceğine dikkat çekti ve "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2023-2024 eğitim öğretim yılı için özel öğretim kurumlarının bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 65 olarak belirlenmiştir. İhtiyarı tedbir talep eden veli tarafından çocukları adına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 65 fazlası ile okul hesabına yatırıldığı görülmüştür" dedi.

Mahkeme, öğrencilerin yeni eğitim yılı için okul kayıtlarının yenilerek devam etmesine karar verdi.

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