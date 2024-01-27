Mahkeme VAR kararını yanlış buldu. Maç tekrar oynanacak

Video Yardımcı Hakem (VAR) kararların sık sık tartışıldığı bir dönemde Belçika’da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Anderlecht ile Genk, 23 Aralık 2023’te Lotto Park’ta karşılaştı. Maçın 23. dakikasında Genk penaltı kazandı. Bryan Heynen’in penaltı atışı kaleciden sekti. Seken topu Sor ağlara yolladı, fakat VAR incelemesi sonucunda Sor’un ofsaytta olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

Maçta Genk, 70. dakikada Fadera’nın attığı golle 1-0 öne geçti, ancak 74’te Leoni ve 90’da Dreyer’in golleriyle Anderlecht maçı 2-1 kazandı.

Genk yönetimi, hakem ve VAR’ın golde yanlış karar verdiğini iddia ederek savcılığa başvurdu ve yargı kararı bekledi.

Yapılan soruşturma sonunda Anderlecht’li bir oyuncunun Sor’dan daha önce ceza sahasına girdiği ve golün sayılması gerektiği kararlaştırıldı ve maçın tekrar oynanması istendi.

Belçika Ligi’nde Anderlecht 43 puanla ikinci sırada bulunurken, Genk 35 puanla beşinci sırada yer alıyor.