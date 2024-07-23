Mahkemeden Akbank mağdurlarını sevindiren karar

Gazeteci İsmail Arı’nın haberine göre Hatice Şap isimli bir vatandaş, Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. Şap, 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin lira kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 lira çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını belirtti.

Şap, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Akbank’tan 165 bin 600 TL maddi tazminat ve 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesini durdurmasını da istedi.

“ONAY OLMADAN BİRÇOK İŞLEME MÜSAADE EDİLDİ”

“Bankaların, müşterilerindeki güven ilişkisini bozmadan faaliyetlerini yerine getirmek, her türlü güvenlik sistemlerini kurmak ve korumak yükümlülüğü bulunmaktadır” diyen Avukat Eminağaoğlu, “Davalı tarafından hesabın ele geçirilmesine neden olunması, aynı hesaptan çok kısa aralıklarla müvekkile onay kodu da gelmeden farklı hesaplara birden çok transfer yapılması, her bir işlem için onay kodu istenmemesi, tüm bu durumlar karşısında bankanın ayrıca hesabı bloke etmemesi, diğer bankalarla iletişime geçmemesi, bankanın sorumluluğunu gösterir. Bu durumlar gözetilince müvekkilin kusurundan bile söz edilemez.” İfadelerini kullandı.

“YARGILAMA SONUNA KADAR DURDURULDU”

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini ileri sürse de Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın “Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına” karar verdi.

“AKBANK’IN İTİRAZINA RED”

Akbank, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı ile kredi taksitlerinin ödemesini durdurmasına itiraz etse de dün yapılan duruşmada bankanın bu itirazı da reddedildi. Davanın gelecek duruşması ise 23 Ekim’e ertelendi.

“EMSAL TEŞKİL EDİYOR”

BirGün’e konuşan Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, “BirGün’ün 12 Temmuz tarihinde yayımlanan ‘Banka koruyor, emniyet izliyor!’ başlıklı haberini de mahkeme delil olarak sunduk. Çok fazla mağdur var ve bu karar emsal teşkil ediyor” şeklinde konuştu.