Mahkemeden Hazal Kaya kararı. Musa Orhan’a hakaret nedeniyle yargılanıyordu

Musa Orhan’a hakaret ettiği suçlamasıyla iki yıl dört aya kadar hapsi istenen oyuncu Hazal Kaya’nın cezalandırılmasına gerek görülmedi.

Mahkemeden Hazal Kaya kararı. Musa Orhan’a hakaret nedeniyle yargılanıyordu

Oyuncu Hazal Kaya hakkında geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.

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Kaya’nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabından davaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan davanın sonuçlandığını belirterek “Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde karar verdi” dedi.

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Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi halinde ’emsal’ nitelikte olacağını kaydeden Kuday “Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er’in en azından hatırası rahat bırakılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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