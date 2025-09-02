Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi

ABD’de tartışmalı göçmenlik protestolarında görevlendirilen Ulusal Muhafız Birlikleriyle ilgili karar açıklandı. Federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri güç kullanımını yasaya aykırı buldu, ancak birliklerin çekilmesi için süre tanıdı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada, San Francisco’daki Federal Yargıç Charles Breyer, Trump yönetiminin Los Angeles’taki göçmenlik protestoları sırasında Ulusal Muhafız birliklerini kullanmasının yasaları ihlal ettiğine hükmetti. Kararın yürürlüğe girmesi için 5 Eylül 2025 tarihi belirlendi.

KALİFORNİYA’NIN İTİRAZI

Kaliforniya yönetimi, yaz aylarında Los Angeles’a gönderilen birliklerin, “Posse Comitatus Act” adı verilen ve orduyu iç hukuk uygulamalarında devreye sokmayı yasaklayan düzenlemeyi ihlal ettiğini savunmuştu. Savunma tarafı ise Muhafızların kanun uygulamak yerine federal görevlileri korumak için gönderildiğini iddia etti.

TRUMP’IN TARTIŞMALI PLANLARI

Karar, Trump’ın Demokrat Partili belediyeler tarafından yönetilen Chicago, Baltimore ve New York gibi şehirlerde Ulusal Muhafız konuşlandırma planlarını gündeme aldığı bir dönemde geldi. Washington’da ise Trump, yasal yetkisi sayesinde birlikleri doğrudan kullanmıştı.

Son Haberler
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mansur Yavaş’tan sert tepki
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Mahkeme'den kritik karar: Yargı Trump'a dur dedi
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!
Apartman ve site aidatlarında rekor artış!