Mahkemeden TÜVTÜRK’e emsal karar. Paralar iade edilecek

Araç muayene işlemleri için TÜVTÜRK tarafından kesilen ücretler mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden tüm araç sahiplerini ilgilendiren merakla emsal niteliğinde karar çıktı.

Giresun'da bir vatandaşın ek faturaya itiraz etmesinin ardından mahkeme tüketici lehine karar verdiğini açıkladı.

Faturaya itiraz etmişti

Giresun'daKİ bir vatandaş, TÜVTÜRK'ün araç muayene işlemleri sırasında kendisinden kestiği liralık ek komisyon ücretini geri almak için Tüketici Mahkemesi'ne başvurda bulundu.

Mahkeme vatandaşı haklı buldu

Mahkeme, emsal niteliğinde bir karar vererek vatandaşı haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün bu ek ücretin iadesine hükmetti. Bu karar, benzer şekilde olan binlerce araç sahibinin hak arama sürecini de etkili olacak.

Tüketici Hakem Heyeti “Ayıplı hizmet” dedi

Tüketici Hakem Heyeti, tarafından yapılan incelemelerde bu komisyon "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirtti ve benzer şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini belirtti.

ARAÇ SAHİPLERİNDEN MİLYONLARCA LİRA TOPLANDI

Araç muayene işlemleri sırasında kredi kartı ile yapılan ödemelerden ek ücret talep eden TÜVTÜRK, bu uygulamasıyla son 1 senede vatandaşlardan tahmini 240 milyon lira ek ücret tahsil etti.

Vatandaşın başvurusunda, "5464 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, bu başvuruya dayanarak, alınan hizmete yönelik yapılan ek ödemenin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre kredi kartı ile yapılan ödemelerde, fazla ücret alınmasının tüketicinin haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

TÜVTÜRK'ün savunması kabul edilmedi

TÜVTÜRK'ün, ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilen bu ek ücretin yasal olduğu yönündeki savunması ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, firmanın kesmiş olduğu ek ücretin "haksız bedel" olarak değerlendirilmesine ve bu bedelin tüketiciye iadesine karar verdi.

PARALAR İADE EDİLECEK

Bu kararın ardından, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri alması bekleniyor. TÜVTÜRK tarafından alınan ek komisyon ücretinin iadesini talep etmek isteyen vatandaşlar, bu emsal kararı dayanak göstererek Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilecek. Mahkemeye yapılacak başvuruda, ödemenin detaylarını içeren fatura veya dekontların sunulması, iade işlemlerinin başlatılması için yeterli olacak.

Bakan Şimşek’ten komisyon talep edenlere yaptırım uygulanacağını belirtmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe’ten de komisyon talep edenlere dair açıklama yapmıştı. Bakan Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazla banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkânı sunması gerektiğini belirterek “İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimiz, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemeli” demişti.

Tüm işletmelerin mutlaka banka kartı ve kredi kartıyla ödeme kabul etmesi için 1 Temmuz 2024’e kadar zaman tanındığını hatırlatan Şimşek, kartla ödeme kabul etmeyen veya komisyon bedelini tüketiciden talep etmeye çalışanların Gelir İdaresine bildirilmesi hâlinde gerekli yaptırımın uygulanacağını dile getirmişti.