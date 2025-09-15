Mahkemenin kararı CHP’de böyle karşılandı: Gözler 24 Ekim’e çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Mahkemenin kararı CHP’de böyle karşılandı: Gözler 24 Ekim’e çevrildi

CHP’nin kurultay davasına ilişkin mahkemenin verdiği erteleme kararına Genel Merkez’den gelen tepkiler ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi’nde yapılan değerlendirmede 24 Ekim öncesinde kurultay delegelerinin seçileceği belirtildi.

CHP Genel Merkezi, kritik kurultay davası gününde, sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda partilisini ağırladı.

Genel merkeze ilk gelenler basın mensupları oldu. Çok sayıda yerel ve ulusal yayınlardan gazeteci, gelişmeleri genel merkezden takip etti. Dava saati yaklaştıkça partili milletvekilleri, il başkanları, bazı kurultay delegeleri ve farklı illerden belediye başkanlarının yanı sıra, CHP’ye destek için gelen bazı yurttaşlar da genel merkezin bahçesinde toplandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, il dışından gelen bazı partililerin genel merkeze valizlerle girdiği görüldü. Milletvekilleri genel merkez bahçesine gelen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra, üst katlara çıkarak davayı takip etti.

CHP lideri Özgür Özel ise, dava başladıktan kısa bir süre sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı.

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI DA YAPARIZ”

Mahkemeden davaya yönelik erteleme kararı çıkması, partide olumlu karşılandı.

Bazı partililer “Erteleye erteleye her günümüzü rezil etmeyi deneyecekler” gibi yorumlar yaptı.

Partinin il başkanları ise, “Olağan kurultay süreci zaten işliyor. 24 Ekim öncesi il kongrelerimizi tamamlarız. Yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş olur. Böylece açılan davanın bir anlamı kalmaz. Biz de olağan kurultayımızı yaparak bu tartışmayı kapatırız” yorumunu yaptı.

Ayrıca bu kararla 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın da etkilenmeyeceğini belirten parti kurmayları “21 Eylül’deki olağanüstü kurultay da bir garantimiz olacak. Hem o kurultayı yapacağız hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

