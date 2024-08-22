Mahkum sigarasız koğuş istedi! Karar belli oldu

Olay, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M.T.'nin 2019 yılında sigara içilmeyen bir koğuşa alınmasıyla başladı, ancak 2023 yılında koğuşa sigara içen kişiler de yerleştirildi. M.T., cezaevi yönetimine başvurarak rahatsızlığını bildirdi ancak yanıt alamadı.

Bunun üzerine TİHEK'e başvuran M.T., koğuşta bulunan 22 kişiden 15'inin sigara içtiğini ve bu durumun sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti.

TİHEK, konuyu inceleyerek cezaevi yönetiminden bilgi talep etti. Cezaevi yönetimi, artan hükümlü sayısı ve cezaevinin kapasitesi nedeniyle sigara içilmeyen yeni bir koğuş açmanın mümkün olmadığını belirtti. Ancak, şartlar elverdiğinde talebin karşılanabileceğini ifade etti.

TİHEK, başvurucunun mevcut durumunu da değerlendirdi. M.T., koğuşta kalan 25 kişiden 13'ünün sigara içtiğini ve odadaki sigara dumanından rahatsız olduklarını iletti.

Kararını açıklayan TİHEK, hükümlünün sigara içilmeyen koğuşta kalma talebinin reddedilmesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiğini belirtti. Kararda, devletin bireyin maddi ve manevi varlığını koruma yükümlülüğüne dikkat çekilerek, cezaevlerinde beden ve ruh sağlığını koruma hakkının göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin benzer bir başvuruda hak ihlali kararı verdiği de hatırlatıldı.