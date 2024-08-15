Mahmud Abbas Meclis'te konuşacak! Saat belli oldu... Ankara'da geniş güvenlik önlemleri

Açıklamaya göre, 2,5 saat süren görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına destek vermeyi sürdüreceğini ve İsrail’in durdurulması için uluslararası kamuoyunun baskısını artırmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye ve insanları açlığa mahkum etmeye devam ettiğini ifade ederek, bazı Batılı ülkelerin bu duruma sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere tüm ülkelerin çabalarını artırması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekim’e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanacak. Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulması amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak. Oturum öncesinde Ankara’da geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAAT 15:00'TE KONUŞMA YAPACAK

Abbas, bugün Meclis’e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis’te bir araya gelecek. Genel Kurul, saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak ve açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas’a söz verilecek.