Mahmud Abbas'tan TBMM'de flaş sözler 'Gazze'ye gitme kararı aldım'

Düzenleme: Kaynak: AA
Mahmud Abbas'tan TBMM'de flaş sözler 'Gazze'ye gitme kararı aldım'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den Gazze'de devam eden savaşa yönelik açıklamalarda bulunurken Gazze'ye gitme kararı aldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği Genel Kurul'da Tahran'da hayatını kaybeden Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin de fotoğrafları açıldı. Abbas TBMM'deki konuşmasında Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarından bahsederken flaş açıklamalarda bulunarak Gazze'ye gideceğini belirtti.

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Abbas'ın konuşmasından satır başları şu şekilde oldu:

"Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır.

Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir.

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İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı. On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum.

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Ayrıca 7 Ekim’den bu yana sayıları 40 bini aşmış bulunan Gazze şehitlerinin her birisini saygıyla yad ediyorum. Masum insanların hayattan koparılışını izleyen dünyayı da bir kere daha sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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