Mahmut adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mahmut isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mahmut ne demek? Mahmut isminin anlamı nedir?

MAHMUT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mahmut ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Övülmüş methedilmiş, methe ve övgüye değer.

MAHMUT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mahmut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Mahmut adını koymak caizdir.

MAHMUT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mahmut adındakiler çalışmayı seven, enerjileri kolay kolay bitmeyen insanlardır.

Evcimen insanlar olan Mahmut ismindeki kişiler ev hayatını çok severler.

Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.