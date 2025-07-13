Mahmut Tanal'dan Tutdere tepkisi! Ayaklarını bağladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adıyaman'da ses getiren bir eyleme imza attı.

Tanal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin evinin önünde vatandaşlar ile bir araya gelerek ayaklarını birbirine bağladı.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

Tanal ile vatandaşların Tutdere'nin evinin önündeki sokakta yaptığı eylem sırasında Adıyaman'da termometreler 43 dereceyi gösteriyordu.

Bağladıkları ipin kelepçe olduğunu söyleyen Tanal, "Bunlar kelepçedir. Sayın Belediye Başkanımız Tutdere'nin bileklerine kelepçe vuruldu. Sayın Tutdere'ye vurulan kelepçe, halka, demokrasiye ve adalete de vuruldu. Anayasanın 13. Maddesi der ki 'Verilen cezalar orantılı, ölçülü olmalı ve kamu yararına uygun olmalı.' Verilen bu ev hapsi cezası, bileklerin kelepçelenmesi hukuka aykırıdır. Herhangi bir kamu yararı yoktur" dedi.

HAKİMLİĞE SESLENDİ

Tanal, Adalet Bakanlığı ve tedbir kararını veren sulh ceza hakimliğine seslenerek açıklamasına şöyle devam etti:

“Adalet Bakanlığı’na ve bu tedbiri veren sulh ceza hâkimlerine sesleniyorum: Anayasamız ve ceza kanunumuz, özgürlük temelli olarak hazırlanmıştır ve baskıcı, otoriter bir rejimin unsurlarını içermez. Eğer bu anayasa gerektiği gibi uygulanmış olsaydı, bugün bizim ayaklarımızda olan kelepçeler, sayın Belediye Başkanı Tutdere’nin bileklerinde de olmazdı.”