Mahmut Tekdemir'e Gümüşdağ'dan ziyaret

Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'e hastanede ziyarette bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başkan Göksel Gümüşdağ ve kulübün asbaşkanlarının hastanede ziyaret ettiği Mahmut Tekdemir ile fotoğraflarına yer verildi.

Açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanlarımız, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren kaptanımız Mahmut Tekdemir'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.