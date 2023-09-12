Mahmut Tuncer 35 yıl önce geçirdiği feci kazayı anlattı. ''Yüzüme 187 dikiş attılar''

Mahmut Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının konuğu oldu. Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç bir kaza sonucunda yüzünde 187 dikiş olduğunu ve canlı canlı dikildiğini anlattı.

Mahmut Tuncer 35 yıl önce geçirdiği feci kazayı anlattı. ''Yüzüme 187 dikiş attılar''

Gökhan Kalaycıoğlu'nun sunduğuHaber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Mahmut Tuncer oldu. 35 yıl önce korkunç bir kaza geçiren Tuncer, yüzünde 187 dikişin olduğunu ve canlı canlı dikildiğini anlattı.

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"YÜZÜM KORKU FİLMİ GİBİYDİ, DERİLER SARKIYORDU"

Kalaycıoğlu'nun "Yıllar önce bir kaza geçirmişsin" demesi üzerine yaşadığı korkunç kazayı anlatan Tuncer, şunları söyledi: "Yüzümde 187 dikiş var. Kafa derim ve boynumda yırtık var. Burnum ve kaşımda da yırtık var. 1988 senesinde kaza yaptık.

Mehmet Ali Erbil'in Ankara'da programı vardı. Uçaktan indik araçla giderken Çubuk Kavşağı'nda bir araba çarptı bize. Ben 9 metre dışarı fırladım. Uyandığım bağdaş kurmuş şekilde oturuyordum ve yer kan gölü olmuştu.

Ben yüzümde ufak bir sıyrık olduğunu düşünmüştüm. Bizi hastaneye götürdüler ve beni görenler 'yazık olmuş' diyerek üzerime geldi. Ağrım olmadığı için ben de ne olduğunu anlamamıştım. Yüzümü görmek istediğimde 'hiç bakma' dediler. Yüzümü gördüğümde korku filmi gibiydi. Kafa derim kalkmış, boynum aşağı sarkıyordu."

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"187 DİKİŞİ CANLI CANLI DİKTİLER"

"Kafamdan darbe aldığım için 187 dikişi canlı canlı diktiler. Uzun süre her şeyden uzak kalmak zorunda kaldım. Yüzümde hiç estetik yok. Diken adamlar çok iyi diktiler belli olmuyor. Belki 100 dikişte biterdi ama onlar estetikle 187 dikiş attı. Her giren iğneyi hissettim."

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