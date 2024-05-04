Mahmut Tuncer estetik yaptırdı. Paylaşımlarda kahkaha tufanı koptu

Yüzündeki kırışıklıklardan şikayet eden Mahmut Tuncer , estetik olmaya karar verdi. Kendisine tüm yüz gençleştirme yani YouLift işlemi yapılan Tuncer, bu işlemle 10 yaş gençleşti.

Tuncer'in son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise güldürdü. İşte o yorumlardan bazıları:

"Sanki bir nurlanma gelmiş"

"Bundan sonra halay değil bale yapsın"

"Parlamış iki gözümün çiçeği"

"Yüzüne sadece lamba tutmuşlar"

"Fondöten sürüp eve göndermişler"

"Instagram filtresini keşfetmiş sanırım"

"Kapatıcı sürüp göndermişler"

Halay videoları ile milyonların akıllarında yer edinen 62 yaşındaki türkücü, Sertab Erener, Cenk Eren gibi estetik yaptıran ünlüler arasına katılmış oldu.