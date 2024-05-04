Mahmut Tuncer estetik yaptırdı. Paylaşımlarda kahkaha tufanı koptu

Kaynak: Haber Merkezi
Mahmut Tuncer estetik yaptırdı. Paylaşımlarda kahkaha tufanı koptu
62 yaşındaki ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer de ünlülerin estetik furyasına katıldı.

Yüzündeki kırışıklıklardan şikayet eden Mahmut Tuncer , estetik olmaya karar verdi. Kendisine tüm yüz gençleştirme yani YouLift işlemi yapılan Tuncer, bu işlemle 10 yaş gençleşti.

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Tuncer'in son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise güldürdü. İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Sanki bir nurlanma gelmiş"
  • "Bundan sonra halay değil bale yapsın"
  • "Parlamış iki gözümün çiçeği"
  • "Yüzüne sadece lamba tutmuşlar"
  • "Fondöten sürüp eve göndermişler"
  • "Instagram filtresini keşfetmiş sanırım"
  • "Kapatıcı sürüp göndermişler"

Halay videoları ile milyonların akıllarında yer edinen 62 yaşındaki türkücü, Sertab Erener, Cenk Eren gibi estetik yaptıran ünlüler arasına katılmış oldu.

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