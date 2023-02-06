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İran'da bir ilk yaşanacak. Ardı ardına gelen idamlardan sonra

İran'da aralarında Mahsa Amini gösterileriyle bağlantılı olanlar dahil on binlerce tutuklu ve hükümlü için af ve ceza indirimi kararı alındı. Bu karar daha önce çıkarılan geniş çaplı aflardan farklı olarak ilk defa yargılama aşamasındaki kişileri de kapsıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 02:04
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Mahsa Amini affı İranda kabul edildi

İran'da bir ilk yaşanacak. Ardı ardına gelen idamlardan sonra
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Hamaney'in kabul ettiği af teklifi uyarınca, sonuncusu 22 Şubat 2019'da olmak üzere daha önce çıkarılan geniş çaplı aflardan farklı olarak ilk defa yargılama aşamasındaki sanıklar da af ve ceza indiriminden faydalanacak.

IRNA'ya göre, İran dini lideri Ali Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'inin devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla af ve ceza indirimi çıkarılmasına ilişkin teklifini kabul etti.

İLK DEFA GERÇEKLEŞİYOR

Hamaney'in kabul ettiği af teklifi uyarınca, sonuncusu 22 Şubat 2019'da olmak üzere daha önce çıkarılan geniş çaplı aflardan farklı olarak ilk defa yargılama aşamasındaki sanıklar da af ve ceza indiriminden faydalanacak.

AFTAN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI DEĞERLENDİRME SONRASI NETLEŞECEK

Mahsa Amini gösterileri nedeniyle yargılanan ya da hüküm giyenlerin de faydalanacağı af kapsamında, çeşitli suçlardan mahkum olan on binlerce kişi yattıkları cezalar göz önünde bulundurularak serbest bırakılacak ya da cezalarında indirime gidilecek.

Hamaney aleyhine slogan atan, yazı yazan veya sosyal medyada bu tür paylaşımlarda bulunanlar da af kapsamına girecek.

Söz konusu aftan, "yabancılar için casusluk, yabancı istihbarat servisleriyle doğrudan temasta bulunma, muharebe suçu işleme, kasten adam öldürme veya yaralama, askeri veya kamu tesislerini tahrip ve kundaklama, yıkıcı gruplara mensubiyet" gibi suçlardan hüküm giyenler ile ikiden fazla sabıka kaydı bulunanlar faydalanamayacak.

Aftan faydalanacak kişi sayısı yargı makamlarının yapacağı değerlendirme sonrası netleşecek.

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