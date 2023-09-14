Mahsa Amini anmalarına İstanbul'da onay çıkmadı

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül’de hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'da yapılması planlanan anma törenine İstanbul Valiliği izin vermedi.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, Amini'nin öldürülmesinin yıldönümünde Beyazıt meydanında anma töreni gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.

Gazeteci Savaş Porgham’ın aktardığına göre valiliğin hukuk işleri şube müdürlüğü, 16 Eylül’de düzenlenmesi planlanan anmaya izin vermeyeceğini bildirdi. Dilekçeye verilen yanıtta, “Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi uygun görülmemiştir” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Norveç merkezli İran Human Rights (IHR) sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre protestolarda 537 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, yedi kişi de idam edildi.