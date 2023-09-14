Mahsa Amini anmalarına İstanbul'da onay çıkmadı

İstanbul Valiliği, İran’da ahlak polislerince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde Beyazıt’ta anılmasına izin vermedi.

Mahsa Amini anmalarına İstanbul'da onay çıkmadı

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül’de hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'da yapılması planlanan anma törenine İstanbul Valiliği izin vermedi.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, Amini'nin öldürülmesinin yıldönümünde Beyazıt meydanında anma töreni gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı.

Gazeteci Savaş Porgham’ın aktardığına göre valiliğin hukuk işleri şube müdürlüğü, 16 Eylül’de düzenlenmesi planlanan anmaya izin vermeyeceğini bildirdi. Dilekçeye verilen yanıtta, “Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi uygun görülmemiştir” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini16 Eylül’de ölmüştü. Ölümü ülkede ve dünyada infial yaratmış, protesto dalgasına yol açmıştı.

Norveç merkezli İran Human Rights (IHR) sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre protestolarda 537 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, yedi kişi de idam edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
İzmir’deki şehir hastanesinin açılışı ‘deprem güçlendirmesi’ nedeniyle ertelendi Güncel
İzmir’deki şehir hastanesinin açılışı ‘deprem güçlendirmesi’ nedeniyle ertelendi
Davutoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmeyi Fatih Portakal'ın programında ifşa etti Siyaset
Davutoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmeyi Fatih Portakal'ın programında ifşa etti
Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti Magazin
Fenomen Lucifer'dan hakime olay yanıt! Aylık kazancı şoke etti
Apartmanda oturan herkese 2 bin TL verilecek! Son 15 gün Güncel
Apartmanda oturan herkese 2 bin TL verilecek! Son 15 gün
THY üzerinden Airbus hackerlandı: Binlerce kişinin bilgileri çalındı Güncel
THY üzerinden Airbus hackerlandı: Binlerce kişinin bilgileri çalındı
İstanbul'un ardından sitelere kasklı giriş yasağı Eskişehir’de de başladı Güncel
İstanbul'un ardından sitelere kasklı giriş yasağı Eskişehir’de de başladı
Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı Güncel
Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı