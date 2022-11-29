﻿Mahsa Amini protestolarında tutuklanıp serbest kalan çocuk yaşamına son verdi

İran'da ahlak polisleri tarafından saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girerek yaşamını yitirmesi üzerine başlayan eylemlerde tutuklanan ve 10 gün hapiste kalan 16 yaşındaki Arşiya Imamkolizade'nin hapisten çıktıktan sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

Muhaliflere ait İran Öğretmen Meslek Birlikleri Koordinasyon Konseyinin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki protestolarla ilgili Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Culfa kentinde tutuklanan 16 yaşındaki Arşiya Imamkolizade'nin, 10 gün hapiste tutulmasının ardından kefaletle serbest bırakıldıktan iki gün sonra yaşamına son verdiği aktarıldı.

"SEN KENDİNİ ÖLDÜRECEK BİRİ DEĞİLDİN"

Cenaze töreniyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çocuğun annesi olduğu söylenen ve mezar başında ağıt yakan bir kadının Türkçe olarak "Sen kendini öldürecek biri değildin, ne yaptılar sana?" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Imamkolizade'nin Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan eylemler sırasında "sokaktaki din adamlarının sarıklarının düşürülmesi eylemi" nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.

Mahsa Amani kimdir ve neden öldü?

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Mahsa Emani'nin ölmesiyle birlikte başlayan eylemler devam ederken 35 kişinin hayatını kaybettiği belirliyor.(AA)