Mahsun Kırmızıgül’den Edip Akbayram pişmanlığı! Cenazesine katılmamıştı

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybeden Edip Akbayram için bir paylaşımda bulundu. Zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle kaldırılan Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçı 2 Mart’ta yaşamını yitirdi.

Usta isim, Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen anma törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akbayram'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“CENAZESİNE GELEMEDİ”

Türk müziğinin usta sanatçısının cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından usta sanatçının fotoğrafını paylaşarak, altına törene katılamama sebebini yazdı.

Kırmızıgül, "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım" ifadelerini kullandı.

“CANIM EDİP ABİM…”

Mahsun Kırmızıgül paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Edip Akbayram Ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim abimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur.

"Canım Edip abim… Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım… Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…"