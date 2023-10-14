Mahsun Kırmızıgül'den kızdıracak açıklama. Hayranları küplere binecek

Mahsun Kırmızıgül önceki gün Şişli’de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Kırmızıgül "Filmlerime ve konserlerime çok ilgi göstermişlerdi. Yıllar sonra onlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Maliyetli olmasın diye ekibini getirmeyen şarkıcı arkadaşlarım var. Ben prensip olarak öyle yapmıyorum. 40 kişilik bütün ekibimle Avrupa turnesine çıkacağım" dedi.

"DİNLEYİCİLER KALİTELİ DEĞİLDİ"

Röportajda sahne özleminden bahseden Kırmızıgül "Yıllar önce sahnemi izlemeye gelen dinleyiciler kaliteli değillerdi ve beni çok üzüyorlardı. Mikrofonu bırakma sebeplerimden biriydi bu durum. Yıllarını bu işe vermiş bir sanatçıya saygılı olmak zorundasın. Şimdi dinleyiciler çok daha kaliteli. Ailesiyle geliyorlar. Yıllar sonra ülkemizin bu seviyeye gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. Kendi müziğimize ve kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Bir özentilik var. Dünyanın en iyi müziğine sahip bir ülkeyiz. Buna sahip çıkmalıyız. Yeni sanatçılarımızın da sahip çıkması gerekir" dedi.

"BİR ALBÜMLE OLACAK İŞ DEĞİL"

Muhabirlerin, "Son günlerde sahnedeki şarkıcıya sosyal medyada dikkat çekmek için dinleyeciler çakmak vb gibi maddeler atıyor. Sizin başınıza geldi mi bu durum?" sorusuna Kırmızıgül "Ferdi Tayfur, Zeki Müren gibi sanatçıların başına böyle bir şey geldiğini hiç duymadım. Benim de başıma gelmedi. Halka ne verirsen onu alırsın. Belki de daha kat edecek mesafeleri var arkadaşların. Bir albüm ya da iki albümle olacak işler değil bunlar" diyerek cevap verdi.

