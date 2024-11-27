Mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA
Mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 4 kişi araçları kara saplanması sonucu mahsur kaldılar. Vatandaşları ihbar üzerine AFAD ekipleri yoğun çalışma üzerine kurtardı.

Olay, Sinop'un Boyabat ilçesi Çattepe Köyü Dümenlik Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 07.25 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çattepe köyü Dümenlik Yaylası mevkiinde aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişinin mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri hemen olay yerine gitti.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kara saplanan araç kardan çıkarıldı ve mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan mahsur kalan 4 kişinin firma çalışanı oldukları, nöbet değişimi için gelirken yolda araçları kara saplanarak mahsur k​​​​​​​aldığı bilgisine ulaşıldı.​​​​​​​

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