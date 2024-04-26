Mahsur kalan kadın itfaiyenin hava yastığına atlamadı

Apartmanda oturanlara panik yaşatan yangın saat 00.30 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede mahsur kalan kadının aşağı atlaması için itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açıldı. Ancak kadın korktuğu için aşağı atlayamadı.

Çıkan yangında binada mahsur kalan kadın ile birlikte, dumandan etkilenen bir erkek vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Erkek olan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.