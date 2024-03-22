Mahzen 14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Mahzen 14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen Mahzen 14 operasyonu sonucunda yakalanan 46 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından karşılıklı ticaret yapan şirketlerin birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili işlem başlatılmış, yapılan çalışmalarda bazı şahısların bu çekleri çaldıktan sonra paravan şirketler üzerinden birden fazla defa farklı kişilere devrederek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verdiği tespit edilmişti.

Avukatlar aracılığıyla mağdur firmalara icra takibi başlatıldığı ve mağdur firmaların icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti.

İstanbul merkezli; Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin elebaşı Onurcan Bildik'in de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 46 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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