MAİS 2023 yılında yeni modelleriyle ön plana çıktı

Otomobil üretici MAİS, otomotiv pazarında 2023 yılında dikkat çekici bir performans sergiledi. Renault ve Dacia markaları yeni model hamleleri ve satış performansıyla 2023 yılında da müşterilerin öncelikli tercihlerinden biri olduğu açıklandı.

RENAULT EN ÇOK MODEL SATAN MARKA

Renault 2023 Aralık ayını binek otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Clio, 2023 yılında B-HB ve B segmentlerinde liderlik koltuğuna oturarak en çok tercih edilen otomobil olmayı başardı. Ayrıca Renault, B segmentinde en çok otomobil satan marka olarak da sektördeki iddiasını taçlandırdı.

Clio ve Megane Sedan ile binek otomobil pazarında en çok otomatik şanzımanlı model satan marka olarak da öne çıkan Renault, konforlu ve keyifli sürüş deneyimi için kullanıcıların ilk tercihi oldu.

Bu yıl satışa sunularak kısa sürede ilgiyle karşılanan Megane E-Tech %100 Elektrikli, segmentinin en çok satan elektrikli modeli oldu.

Renault, 2023’te olduğu gibi 2024’de de E-tech teknolojisi ile yeni model atağını sürdürecek.

DACIA TÜRKİYE GLOBAL PAZARDA İDDİALI

Dacia Türkiye, 2023’te 41.339 adetlik satış rakamıyla dünya genelinde 6. sırada yer aldı. Uluslararası alanda gücünü kanıtlayan Dacia Türkiye, satışlarıyla global pazarda iddialı bir performans gösterdi.

Dacia Duster, 2023’te Türkiye pazarında en çok satan ithal model olarak SUV kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Türkiye binek otomobil pazarında en çok tercih edilen altıncı model olan Dacia Duster, 4x4 segmentinde de dördüncü oldu.

Dacia Jogger, Türkiye'de MPV segmentinin açık ara lideri oldu. Dacia Sandero Stepway ise Türkiye'de B SUV kategorisinde en çok tercih edilen beşinci model oldu.

Dacia, satış adetlerine göre Türkiye pazarında en çok satan beşinci ithal marka oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA ÖNCÜ OLACAK

Yeni model atağına kalktıkları 2023’ü başarıyla tamamladıklarını söyleyen MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Yeni Megane E- Tech %100 Elektrikli, Yeni Austral E-Tech Full Hybrid ve Clio E-Tech Full Hybrld lle Renault’daki E-Tech atılımımız Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandı. Spring ile Dacia’nın elektrikli araçları herkes için ulaşılabilir yapma hedefini ülkemize taşıdık. Yıl sonunda açıkladığımız Renault Uluslararası Oyun Planı ile OYAK ve Renault Group iş birliğiyle 400 milyon Euro'nun üzerinde yatırımla Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlanması planlanıyor. 2024’te hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu modellerin tamamı E-Tech hibrit olacak” dedi.