Majör depresif bozuklukluğa yeni ilaç yolda

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Amit Etkin, Psychiatric Times ile gerçekleştirdiği röportajda, şirketin üç ana projesini anlattı. Bunlardan ilki, ALTO-300 adlı yeni bir oral antidepresan.

Söz konusu ilaç, majör depresif bozukluk (MDD) için yardımcı tedavi olarak faz 2b klinik denemelerinde test ediliyor ve hastalar, elektro ensefalografik (EEG) imza ile seçiliyor.

ALTO-300, beyinde dopamin salınımını artırarak ve sinir sinyallerinin istikrarını güçlendirerek etki eden bir tür 5-HT2C serotonin reseptör antagonisti.

Dr. Etkin, bu ilacın Alto Neuroscience'nin en ileri aşamadaki çalışmalarından biri olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, ALTO-101 adlı başka bir program da şizofreni ile ilişkili bilişsel bozuklukları hedef alıyor. Şu anda faz 2 klinik denemelerinde olan bu ilaç, siklik adenozin monofosfatın (cAMP) parçalanmasını engelleyerek nöroplastisiteyi artırıyor. Dr. Etkin, şizofrenide bilişsel bozukluklar için herhangi bir tedavi olmadığını, bu durumun hastalığın uzun vadeli seyrini belirlediğini ifade etti. ALTO-101'in kavramsal kanıt denemesi, 2025'in ikinci yarısında sonuçlanacak.

Alto Neuroscience tarafından yapılan basın açıklamasında, ALTO-203 adlı yeni bir histamin ters agonistinin MDD için faz 2 kavramsal kanıt denemesinde olduğu belirtildi. Bu ilaç, özellikle anhedoni (haz eksikliği) olan hastalara yönelik geliştiriliyor. Histamin H3 reseptörü, histaminin ve diğer nörotransmitterlerin salınımını düzenleyen bir inhibitör otoreseptör olarak işlev görüyor.

Dr. Etkin, Alto Neuroscience'nin tedavi seçimlerini değiştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını ve EEG biyo belirteçlerinin ilaç etiketinde yer almasını beklediklerini, bu sayede psikiyatrların hastalarında bu ölçümü değerlendirebileceğini söyledi.