Makam aracı ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Dedeköy-Bozkırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip Belediyesi'ne ait 19 TC 020 plakalı makam aracı ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan A.Ç., G.T. ve M.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"ARAÇTA BULUNANLAR HAFİF YARALANDI"

Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, "Belediyemiz makam aracı, genel bakımları yapılmak üzere Ankara’ya giderken, Dedeköy civarında yağışlı havanında etkisiyle kayarak karşıdan gelen araçla çarpıştı.

Çok şükür yaşanan kazada personelim ve karşı araçta bulunanlar hafif yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılarımıza ayakta müdahale ederek tedavi ettiler. Personelime ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.