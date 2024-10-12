Makam odasında intihar etti. Yakınlarına 2 sayfalık mektup bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Makam odasında intihar etti. Yakınlarına 2 sayfalık mektup bıraktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Gündüz yakınlarına 2 sayfalık mektup bıraktı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, sebebi henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı makam odasının kapısını kitledi. Beylik silahını eline alan Gündüz kendini vurdu.

Silah sesini duyan çalışanlar kapıyı kırarak odaya girince Mustafa Gündüz'ü kanlar içinde buldu. Hemen 112'yi aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gündüz'ü Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün ailesi 2 sayfalık intihar mektubu bıraktıktan sonra kendini vurduğu açıklandı.

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