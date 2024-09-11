Makarna sosunda 'Beyin yiyen mikrop' bulundu. 5 kişi yaşam mücadelesi veriyor

Fransa’da yaşanan bir zehirlenme vakası ülke gündemine oturdu. Başkent Paris’te bir doğum günü partisinde ikram edilen el yapımı markanın yabani sarımsaklı pesto sosu içinde tespit edilen ‘beyin yiyen mikrop’ yüzünden 5 kişi yoğun bakıma alındı. Kişilerin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi devam ediyor.

PESTO SOSUN İÇİNDEN BOTULİZM VİRÜSÜ ÇIKTI

Restoranda yapılan doğum günü partisinde Pesto soslu makarna yemek yiyen katılımcılar parti sonrasında sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gitti. Hastaneye giden kişilere yapılan incelemeler sonucunda Pesto sosun içerisinde beyin yiyen mikroplardan ‘Clostridium botulinum' virüsünün bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu Pesto sosunun bu yıl içerisinde Mart ayında farklı festivallerde satıldığı ve son olarak Eylül ayında piyasaya sürüldüğü bilgisi edinildi. Hastaların başvurduğu Indre-et-Loire Hastanesi, bu markanın ürettiği 600 adet sosun derhal bulunması gerektiğini ve sonrasında da bu sosların imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

BEYİN YİYEN VİRÜSÜ NEDİR?

Fransa’da ülke gündemini sarsan bu hastalık sonrasında merak edilen konular arasında Botulizm virüsünün ne olduğu en çok araştırılan konu oldu.

Nadir bulunan bu hastalık sinir sistemini hedef alıyor ve sonrasında da solunum sorunları ile beraber kas felcine de yol açabiliyor. Bu virüs genelde yanlış işlenmiş veya kirlenmiş yiyecekler nedeni ile olur.