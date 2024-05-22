Makas atan motosikletin kasksız sürücüsü başını kaldırıma çarpıp öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 17.00 sıralarında motosikletiyle Ankara Bulvarı'nda seyreden Berkay Gökgürler, makas atarak ilerlemeye başladı.

Gökgürler’in hakimiyetini yitirmesiyle motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kask takmadığı görülen Gökgürler’in başını kaldırıma çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi.

18 yaşındaki Gökgürler'in cesedi, kaza yerindeki incelemeler sonrasında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Gökgürler motosikleti ile araçların arasından makas atıktan sonra kaldırıma çarpması ve savrulması yer aldı.