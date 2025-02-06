Makas atarak ilerleyen sürücüler kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un iki ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen 2 sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldular.

Kaza, 2 Şubat saat 00.50 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda süratle seyir halinde olan otomobilin sürücüsü iki aracın arasından makas atarak geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücünün hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MAKAS ATARKEN KAZAYA NEDEN OLDU

TEM Otoyolu Çekmeköy mevkisinde 5 Şubat'ta meydana gelen kazada ise, 34 HA 0480 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atarak ilerlediği direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyir halindeki minibüse çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Makas atarak ilerleyen sürücüler kaza yaptı

Makas atarak ilerleyen sürücüler kaza yaptı

Makas atarak ilerleyen sürücüler kaza yaptı

Makas atarak ilerleyen sürücüler kaza yaptı

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