Makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından bir sürücünün Cebeci Tüneli mevkisinde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Araç plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü F.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

F.T, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.