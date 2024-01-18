Makas atmaya çalıştı milyonluk aracın altını parçaladı

Görüntü Mersin'in Silifke ilçesinden...D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü önündeki araçları geçmek için makas atmaya çalıştı. Ancak yol iki şeritliydi. Önündeki minüsü sağından geçmeye çalışan sürücü aracı refüje çakırttı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü son anda takla atmadan son anda kontrolü sağladı yola otomobili geri döndürdü. Ancak otomobilin altına büyük zarar verdi.

Hasar alan otomobilin makas atmaya çalışması ve refüje çıkması araç kamerasınca kaydedildi.