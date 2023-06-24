'Makas' kazası kamerada

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada iki sürücü ve iki çocuk yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

'Makas' kazası kamerada

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında otoyolun Gedelek Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çağrı Kuzucu (36) yönetimindeki 34 KZC 05 plakalı otomobil, makas atarak ilerlerken aynı yönde seyreden Gürol Tecimel'in (50) kullandığı 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yolda durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri Ahmet Çağrı Kuzucu ve Gürol Tecimel ile Gürol Tecimel'in yanında bulunan çocukları Deren (17) ve Deniz Tecimel (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anının bir başka aracın kamerasına kaydedildiği görüldü. Görüntülerde makas atan otomobilin arkadan çarptığı aracın savrulduğu ve diğer araçların durduğu görülüyor.

Otoyolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

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