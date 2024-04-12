Makasın sonu metroda bitti

Bursa'da dün gece saatlerinde yaşanan kaza, Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara Yolu Caddesi istikametinden Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne seyir halinde olan 16 AVP 377 plakalı bir otomobil, makas atarak ilerlerken kontrolünden çıktı. Ardından aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, kaldırım ve bariyerlere çarptıktan sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, araçların kaza nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Kaza sonrası trafikte oluşan yoğunluk, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.